Ласнамяэской бане исполняется два года

На следующей неделе расположенная в столичном районе Ласнамяэ муниципальная баня отметит свой второй день рождения.

Всю неделю для посетителей бани действует специальная цена, а 7 марта посещение эко-бани для всех женщин будет бесплатно (необходима предварительная регистрация). В этот же день вечером в 18:00 в Культурном центре "Линдакиви" пройдёт лекция Моники Вийгимяэ на эстонском языке "Культура парения и здоровье", вход на мероприятие бесплатный.

В четверг, 9 марта, в 18:00 в зале на первом этаже управы Ласнамяэ пройдёт лекция представителя банного тренингового центра Василия Ляхова из Латвии, он расскажет про древние славянские банные традиции. Мероприятие пройдёт на русском языке. Вход на лекцию свободный.

На первый день рождения Ласнамяэской бани с мастер-классом приехал банный эксперт из России Иван Бояринцев.