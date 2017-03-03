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В субботу в Русском театре состоится премьера спектакля "Фюрер, прикажи!" ({{commentsTotal}})

Культура
Культура
Наталия Демидова

В Русском театре в ближайшую субботу состоится премьера спектакля по пьесе австрийской писательницы Бригитте Швайгер "Фюрер, прикажи!", написанной от лица австрийской еврейки, действие которой разворачивается в 40-е годы прошлого века.

Новая постановка станет уже третьей дипломной работой выпускников из России и Эстонии, представленной на суд зрителей в Русском театре, сообщила в пятницу "Актуальная камера".

Спектакль стал плодом совместных творческих усилий молодого российского режиссера, трех выпускниц Вильяндиской академии культуры Тартуского университета и сценографа из Таллиннской художественной академии.

Пьеса Бригитте Швайгер "Фюрер, прикажи!" написана в форме монолога австрийской еврейки, которая боготворила своего фюрера и прошла непростой путь от безумной любви до всепоглощающей ненависти к своему вождю.

"Это воспоминания австрийской немки о ее жизни, поскольку время, в котором она жила, было очень непростое, трагичное. Там не только трагичная есть часть, там и любовь и игривость, но в основном уклон все-таки на трагичность того времени", - сказала выпускница Вильяндиской академии культуры Екатерина Бурдюгова.

Несмотря на то, что пьеса написана в конце 1970-х, а ее действие разворачивается в 40-х годах прошлого века, затронутые в постановке вопросы по-прежнему актуальны, считает молодой режиссер, выпускник ГИТИСа Виталий Когут.

"Принято говорить, что для нашего поколения, для моего поколения, тема войны, второй мировой, она очень чужда. Ну как вы можете понять, это было столько лет назад, слава богу, вы это не застали. Но я понял, что за последние 30 лет я стал свидетелем пяти локальных войн. И это повод, чтобы поговорить снова о тех проблемах, что это вызывало, как это происходило, и как к этому пришли", - сказал Когут.

Антураж сороковых годов на сцене театра будет воссоздан благодаря усилиям студентки Художественной академии Крэте Таркмеэс, которая несколько месяцев упорно работала над декорациями.

"Это процесс, который требует очень много времени. У меня ушло действительно много времени, чтобы найти все элементы интерьера, к счастью, было немного времени в запасе", - сказала Таркмеэс.

Редактор: Андрей Крашевский



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В субботу в Русском театре состоится премьера спектакля "Фюрер, прикажи!"

В Русском театре в ближайшую субботу состоится премьера спектакля по пьесе австрийской писательницы Бригитте Швайгер "Фюрер, прикажи!", написанной от лица австрийской еврейки, действие которой разворачивается в 40-е годы прошлого века.

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