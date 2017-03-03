rus.err.ee

Мужская сборная Эстонии не смогла финишировать в эстафете на ЧМ в Лахти ({{commentsTotal}})

Спорт
Спорт
Игорь Савельев

Напряженная борьба между россиянами и норвежцами в мужской эстафете на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Лахти завершилась победой норвежской сборной, а сборная Эстонии была вынуждена сойти с дистанции на последнем этапе, отстав от лидеров более чем на круг.

На состоявшейся в пятницу эстафете стартовали 16 команд, но закончить гонку смогли только 12, сообщила "Актуальная камера".

Уже после первого круга определилась группа лидеров, а после первого этапа стало ясно, что за золото будут бороться всего две сборные — Норвегии и России, поскольку остальные отставали от лидеров минимум на полминуты.

Эстонские лыжники Райдо Рянкель и Алго Кярп на своих этапах пытались оставаться в основной группе, но в современном лыжном спорте разница в классе между фаворитами и всеми остальными слишком велика. Уже после второго этапа завершилась гонка для сборных Украины, Польши и Румынии, представители которых отстали более чем на круг, что по действующим правилам означает выбывание команды из борьбы.

А после третьего этапа, где за эстонскую команду бежал Каарел Таммъярв, завершилась гонка и для сборной Эстонии. Айвар Рехемаа принял эстафету спустя 6 минут после лидеров и не успел даже уйти со стадиона.

"Форма сейчас точно не самая хорошая, про лыжни ничего плохого сказать не могу. Сегодня больше повлияли другие условия, человеческий фактор, настрой и мягкая разбитая трасса. Сегодня не получилось", - прокомментировал неудачное выступление Таммъярв.

Развязка эстафеты наступила на третьем этапе. Норвежец Мартин Йонсруд Сундбю смог убежать от молодого россиянина Алексея Червоткина и создал задел в 17 секунд. Бежавший на последнем этапе за российскую команду Сергей Устюгов сделал все возможное, чтобы догнать Финна Хагена Крога, но норвежцы грамотно построили свою тактику и не позволили догнать себя двукратному чемпиону Лахти. На финише Устюгов уступил всего четыре секунды.

В борьбе за третье место в гонке развернулась нешуточная борьба. Финн Мати Хейкинен был близок к успеху, но упал на повороте, что позволило шведам завоевать бронзу. Четвертой завершила гонку команда Швейцарии.

Завтра в Лахти состоится женский марафон на 30 км, а в воскресенье — мужской марафон на 50 км коньковым ходом.

В двоеборье эстонцы Хан-Хендрик Пихо и Кристьян Ильвес перед командным спринтом занимали 10-ю позицию после прыжков с большого трамплина, причем Ильвес совершил прыжок на 119,5 метров. В лыжной эстафете каждый из двоеборцев пробежал по 5 этапов длиной в 1,5 километра каждый. В итоге эстонская сборная заняла 12-е место, а победу одержали немцы благодаря мощному финишу лидера команды Йоханнеса Ридзека, который в Лахти выиграл золото во всех четырех видах программы в лыжном двоеборье.

Редактор: Андрей Крашевский



{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

Камеры контроля скорости у ТЦ Kristiine в Таллинне зафиксировали первые нарушения
Чемпионат Эстонии по футболу стартовал с сенсации: "Инфонет" проиграл в Тарту
Елизавета Фомина и Николай Караев из Postimees стали лауреатами премии Союза газет Эстонии
Плату за пользование автодорогами распространят на грузовики массой от 3,5 тонн
Международные транспортные фирмы перестали заправляться в Эстонии
Андрей Крашевский: Москва закрепляет за собой ведущую роль в сирийском урегулировании

Используя эффективную стратегию принуждения сирийской оппозиции к переговорам с Дамаском и опираясь на тщательно выстраиваемые отношения со всеми вовлеченными в сирийский конфликт странами Ближнего Востока, Россия претендует на роль посредника, арбитра и гаранта послевоенного устройства Сирии.

Житель Силламяэ подал иск к квартирному товариществу и выиграл
В ежегодном европейском рейтинге DESI дигитальная среда Эстонии занимает девятое место
Глава Transiidikeskus Эрик Лайдвеэ подал в отставку
Мнение / Интервью
Глава МИД Германии: безопасность Эстонии - это и безопасность моей страны

В Германии понимают, что то, что угрожает безопасности Эстонии, в конечном счете угрожает и безопасности Германии, поэтому эти страны должны выступать единым фронтом, заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль, на днях посетивший Эстонию, в интервью Эстонскому национальному телерадиовещанию (ERR).

Историк моды Александр Васильев: фаллический символ с орденом не сочетается
Экономист: зарплаты в Эстонии росли из-за дефицита рабочей силы  
Игорь Лысов подтвердил, что будет бороться за пост худрука в Русском театре
Ида-Вирумаа
Эстонские сварщики победили на международном конкурсе в Ида-Вирумаа
Гражданина Эстонии оштрафовали за попытку контрабанды ювелирных изделий в Россию
Вывоз мусора в Йыхви пока не подорожал
Жители Кохтла-Ярве могут вызвать спасателей для бесплатной консультации
Вниманию садоводов: из России в Эстонию запрещено ввозить семена овощей
Выбор редакции
Средняя брутто-зарплата в Эстонии выросла за год на 7,65% до 1146 евро
Российские вузы в этом году привлекли рекордное число эстонских выпускников
Департамент: с начала сезона от гриппа умерло рекордное число жителей Эстонии
За рубежом
СМИ: в Сирии ранен российский генерал-майор
Генпрокурор США взял самоотвод по делам о связях кампании Трампа с РФ
Министр обороны ФРГ: настало время для модернизации Бундесвера
Минобороны РФ заявило о повторном взятии Пальмиры
Конгресс США расследует возможный сговор штаба Трампа с Москвой
Европарламент лишил Марин Ле Пен депутатской неприкосновенности
Эстония
Мстислав Русаков и Алиса Блинцова официально вступили в ОЛПЭ

Председатель правления некоммерческой организация "Русская школа Эстонии" Мстислав Русаков и член совета этой организации Алиса Блинцова вступили в ряды Объединенной левой партии Эстонии (ОЛПЭ).

Партия реформ обновит программу и устав
Рейнсалу представит Рийгикогу обзор на тему преступности в Эстонии
Любителям алкоголя советуют после каждой рюмки выпивать стакан воды
Ратас: затянувшееся до утра заседание кабинета министров не означает кризиса
Автобус Lux Express сломался на полпути из Курессааре в Таллинн
Новорожденного в Эстонии автоматически будут приписывать к семейному врачу матери
Экономика
Число пассажиров Nordica за год значительно увеличилось
Биткоин впервые стал дороже золота
02.03
Рийгикогу собирается узаконить роботов-курьеров
02.03
Seppälä планирует закрыть в Финляндии 14 магазинов
01.03
Правительство Эстонии намерено создать комиссию по реформе собственности
01.03
Государство вернуло жителям Эстонии свыше 65 млн евро переплаченного подоходного налога  
01.03
ОЭСР рекомендует Эстонии снизить долю горючего сланца в национальной экономике
Спорт
Мужская сборная Эстонии не смогла финишировать в эстафете на ЧМ в Лахти
Футбольный портал: чемпионский титул выиграет "Левадия"
Женская сборная Эстонии заняла 14-е место на ЧМ по лыжным видам спорта в Лахти
В столичном "Инфонете" теперь выступают два Тумасяна
Спринтерскую гонку в Пхенчане выиграла Дальмайер, Кадри Лехтла - 69-я
Белорусский легионер "Калева" установил новый рекорд Балтийской лиги  
Нападающий Никита Андреев возвращается в таллиннскую "Левадию"  
Классическую гонку на ЧМ в Лахти выиграла Бьорген, эстонские лыжницы выступили плохо
Белорусский нападающий Дмитрий Ковб в новом сезоне будет играть за "Нарва-Транс"
Культура
Дни Довлатова в Таллинне пройдут с 25 по 27 августа

В 2017 году после трехлетнего перерыва в Таллинне вновь состоится литературный фестиваль "Дни Довлатова". Он пройдет с 25 по 27 августа.

На фестивале "Анимационная волна" можно будет создать собственный мультфильм
В музее KUMU открылась выставка "неофициального" советского искусства
Борьбу за пост худрука Русского театра пока ведут два кандидата
Eesti laul
LIVE в субботу в 19:30: кто поедет от Эстонии на "Евровидение 2017"?
Юхан Паадам: победителя Eesti Laul предсказать невозможно
Определился порядок выступления финалистов Eesti Laul 2017
В финале конкурса Eesti Laul выступит Монс Зелмерлев
Разное
Ласнамяэской бане исполняется два года
В таллиннском Ботаническом саду открылась выставка орхидей
Синоптики: средняя мартовская температура будет в пределах или выше нормы
"Нескучный Weekend" на "Радио 4": чем заняться в выходные
ФОТО: National Geographic опубликовал снимок необычного отлива на Пальяссааре
02.03
В Германии перестали ходить купленные в Эстонии паромы
01.03
Соцсеть Facebook начала использовать искусственный интеллект
01.03
Оборот разработчика игры Angry Birds вырос на 34%
Последние новости
21:02
Мужская сборная Эстонии не смогла финишировать в эстафете на ЧМ в Лахти
21:01
Чемпионат Эстонии по футболу стартовал с сенсации: "Инфонет" проиграл в Тарту
20:52
Дни Довлатова в Таллинне пройдут с 25 по 27 августа
20:50
Актуальная камера 03.03.2017 (20:00)
20:38
Эстонские сварщики победили на международном конкурсе в Ида-Вирумаа
20:20
СМИ: в Сирии ранен российский генерал-майор
20:15
Елизавета Фомина и Николай Караев из Postimees стали лауреатами премии Союза газет Эстонии
19:17
Ласнамяэской бане исполняется два года
18:46
Футбольный портал: чемпионский титул выиграет "Левадия"
18:30
Мстислав Русаков и Алиса Блинцова официально вступили в ОЛПЭ
18:25
На фестивале русской культуры в Таллинне открылась выставка современных мастеров
18:20
Актуальная камера 03.03.2017 (18:00)
18:09
Камеры контроля скорости у ТЦ Kristiine в Таллинне зафиксировали первые нарушения
17:57
Эксперт: зарплаты в Эстонии по-прежнему растут быстрее производительности труда
Эстония
Правительство допоздна работало ради выполнения 100-дневного плана
"Инсайт": жители Ласнамяэ протестуют - вместо долгожданной парковки хотят построить новый дом
Клиенты частных логопедов не могут получить налоговый вычет при подаче декларации