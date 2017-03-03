Мужская сборная Эстонии не смогла финишировать в эстафете на ЧМ в Лахти

Напряженная борьба между россиянами и норвежцами в мужской эстафете на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Лахти завершилась победой норвежской сборной, а сборная Эстонии была вынуждена сойти с дистанции на последнем этапе, отстав от лидеров более чем на круг.

На состоявшейся в пятницу эстафете стартовали 16 команд, но закончить гонку смогли только 12, сообщила "Актуальная камера".

Уже после первого круга определилась группа лидеров, а после первого этапа стало ясно, что за золото будут бороться всего две сборные — Норвегии и России, поскольку остальные отставали от лидеров минимум на полминуты.

Эстонские лыжники Райдо Рянкель и Алго Кярп на своих этапах пытались оставаться в основной группе, но в современном лыжном спорте разница в классе между фаворитами и всеми остальными слишком велика. Уже после второго этапа завершилась гонка для сборных Украины, Польши и Румынии, представители которых отстали более чем на круг, что по действующим правилам означает выбывание команды из борьбы.

А после третьего этапа, где за эстонскую команду бежал Каарел Таммъярв, завершилась гонка и для сборной Эстонии. Айвар Рехемаа принял эстафету спустя 6 минут после лидеров и не успел даже уйти со стадиона.

"Форма сейчас точно не самая хорошая, про лыжни ничего плохого сказать не могу. Сегодня больше повлияли другие условия, человеческий фактор, настрой и мягкая разбитая трасса. Сегодня не получилось", - прокомментировал неудачное выступление Таммъярв.

Развязка эстафеты наступила на третьем этапе. Норвежец Мартин Йонсруд Сундбю смог убежать от молодого россиянина Алексея Червоткина и создал задел в 17 секунд. Бежавший на последнем этапе за российскую команду Сергей Устюгов сделал все возможное, чтобы догнать Финна Хагена Крога, но норвежцы грамотно построили свою тактику и не позволили догнать себя двукратному чемпиону Лахти. На финише Устюгов уступил всего четыре секунды.

В борьбе за третье место в гонке развернулась нешуточная борьба. Финн Мати Хейкинен был близок к успеху, но упал на повороте, что позволило шведам завоевать бронзу. Четвертой завершила гонку команда Швейцарии.

Завтра в Лахти состоится женский марафон на 30 км, а в воскресенье — мужской марафон на 50 км коньковым ходом.

В двоеборье эстонцы Хан-Хендрик Пихо и Кристьян Ильвес перед командным спринтом занимали 10-ю позицию после прыжков с большого трамплина, причем Ильвес совершил прыжок на 119,5 метров. В лыжной эстафете каждый из двоеборцев пробежал по 5 этапов длиной в 1,5 километра каждый. В итоге эстонская сборная заняла 12-е место, а победу одержали немцы благодаря мощному финишу лидера команды Йоханнеса Ридзека, который в Лахти выиграл золото во всех четырех видах программы в лыжном двоеборье.