СМИ: в Сирии ранен российский генерал-майор

Милюхин находится в реанимации главного военного клинического госпиталя имени Бурденко, сообщили агентству в приемной госпиталя. При этом в приемной отказались сообщить характер его ранений и место, где он их получил, передает вечером в пятницу, 3 марта, Би-би-си.

Ранее о том, что Милюхин подорвался на мине в Сирии в ходе боев за Пальмиру, сообщило издание "Фонтанка". По данным издания, Милюхин на прошлой неделе подорвался на мине, в результате чего потерял обе ноги и глаз. Он получил первую помощь на месте происшествия, а затем был доставлен в московскую больницу.

Портал Infox.ru сообщил, что Милюхин был доставлен в Москву спецрейсом. В приемном отделении больницы порталу сообщили, что врачи пытаются стабилизировать его состояние.

Милюхину было присвоено звание генерал-майора 11 декабря 2015 года.