Актуальная камера 03.03.2017 (20:00)

Используя эффективную стратегию принуждения сирийской оппозиции к переговорам с Дамаском и опираясь на тщательно выстраиваемые отношения со всеми вовлеченными в сирийский конфликт странами Ближнего Востока, Россия претендует на роль посредника, арбитра и гаранта послевоенного устройства Сирии.
В Германии понимают, что то, что угрожает безопасности Эстонии, в конечном счете угрожает и безопасности Германии, поэтому эти страны должны выступать единым фронтом, заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль, на днях посетивший Эстонию, в интервью Эстонскому национальному телерадиовещанию (ERR).
Председатель правления некоммерческой организация "Русская школа Эстонии" Мстислав Русаков и член совета этой организации Алиса Блинцова вступили в ряды Объединенной левой партии Эстонии (ОЛПЭ).
В 2017 году после трехлетнего перерыва в Таллинне вновь состоится литературный фестиваль "Дни Довлатова". Он пройдет с 25 по 27 августа.