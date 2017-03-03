Актуальная камера 03.03.2017 (20:00)

В Германии понимают, что то, что угрожает безопасности Эстонии, в конечном счете угрожает и безопасности Германии, поэтому эти страны должны выступать единым фронтом, заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль, на днях посетивший Эстонию, в интервью Эстонскому национальному телерадиовещанию (ERR).