Дни Довлатова в Таллинне пройдут с 25 по 27 августа

В 2017 году после трехлетнего перерыва в Таллинне вновь состоится литературный фестиваль "Дни Довлатова". Он пройдет с 25 по 27 августа.

Об этом вечером в пятницу, 3 марта, корреспонденту портала rus.err.ee рассказала одна из организаторов мероприятия Елена Скульская.

По ее словам, в настоящее время ведется активная работа над программой фестиваля.

"Свое согласие участвовать в "Днях Довлтова" в числе прочих уже дали соредактор журнала "Звезда" Андрей Арьев, автор иллюстраций к культовому трехтомнику Довлатова Александр Флоренский, проживающий в США писатель Александр Генис, чьи книги очень популярны среди эстонцев и переведены на эстонский язык", - добавила Елена Скульская.

Первый фестиваль "Дни Довлатова" прошел в Таллинне в 2011 году и порадовал любителей культуры трехдневной насыщенной программой. В дальнейшем его проводили каждый год, несмотря на определенные финансовые трудности. Но из-за нехватки средств в 2014 году фестиваль продлился уже всего один день, а в 2015 году и вовсе не состоялся.