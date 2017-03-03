Чемпионат Эстонии по футболу стартовал с сенсации: "Инфонет" проиграл в Тарту

Программу первого тура чемпионата Эстонии по футболу в пятницу, 3 марта, открыл поединок между тартуской "Таммекой" и столичным "Инфонет".

Игра состоялась на новом стадионе "Сепа" в Тарту и завершилась сенсационной победой хозяев поля - 2:0.

Уже на 10-й минуте Каарел Кийдрон забил первый гол в ворота Матвея Игонена, а на 22-й минуте Юрген Лоренц закрепил преимущество хозяев.

Во втором тайме наставник "Инфонета" Александр Пуштов усилил атакующую линию своей команды, но действующие чемпионы так и не смогли забить хотя бы один гол.

Остальные поединки первого тура пройдут в субботу.

В минувшем сезоне "Инфонет" впервые в истории выиграл чемпионский титул.