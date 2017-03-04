В субботу рано утром дорожное покрытие на крупных и основных магистралях было мокрым или влажным от солевого раствора, предупреждает Департамент шоссейных дорог.

По прогнозу, в ближайшие часы существенных изменений в погоде не ожидается.

Согласно прогнозам синоптиков, днем ожидается облачная с прояснениями погода, к вечеру облачность может уменьшиться. Ветер сменит направление на северное, 2-8 м/сек. По многим регионам пройдет снег, мокрый снег, на юге страны - дождь.

Температура воздуха от ноля до 5 градусов тепла, вечером понизится до нулевых значений.