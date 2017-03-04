Департамент: утром дороги в Эстонии влажные

В субботу рано утром дорожное покрытие на крупных и основных магистралях было мокрым или влажным от солевого раствора или сухим, предупреждает Департамент шоссейных дорог.

По прогнозу, в ближайшие часы существенных изменений в погоде не ожидается.

Согласно прогнозам синоптиков, днем ожидается облачная с прояснениями погода, к вечеру облачности может уменьшиться. Ветер сменит направление на северное, 2-8 м/сек. По многим регионам - мокрый снег, местами снег, на юге страны дождь.

Температура воздуха от нуля до 5 градуса тепла, вечером понизится до нулевых значений.