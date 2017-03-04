СМИ: Мэй хочет отказаться от выплаты 60 млрд евро ЕС за брексит

Великобритания может отказаться выплачивать Евросоюзу многомиллиардную компенсацию после выхода страны из объединения.

К такому выводу, как сообщает Times, пришли юристы британского правительства. По их утверждению, нет такого закона или соглашения, которое обязывает страну произвести выплату, передает ТАСС.

"Наш юридический совет заключается в том, что нет необходимости платить по окончании активизации Статьи 50", - сообщил неназванный источник издания в правительстве (Статья 50 Лиссабонского соглашения предполагает, что любое государство может принять решение о выходе из Евросоюза – прим. ТАСС).

"Представьте, что это правила гольф-клуба. Когда бы перестаете быть его членом, больше не обязательно платить взносы", - отметил собеседник издания.

Ранее сообщалось, что выход Великобритании из Европейского союза подразумевает многомиллиардную выплату, которую правительство Мэй должно произвести Евросоюзу по ранее заключенным соглашениям.

Эта сумма складывается из обязательств, которые страна приняла на себя как член Евросоюза, но пока не профинансировала. Ожидается, что вопрос компенсации будет одним из главных на переговорах между британским правительством и ЕС, намеченных на март 2017 года.

Рекомендации юристов существенно поддержат позиции Мэй на предстоящих переговорах, отмечает Times. Однако, по информации источника издания, Великобритания может выплатить ЕС компенсацию добровольно, в случае если страна сохранит льготный доступ к рынкам и сотрудничество в таких сферах, как правовая система и безопасность.