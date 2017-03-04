Китай увеличит военный бюджет на 7% в 2017 году

Военный бюджет Китая увеличится в этом году сразу на 7% и составит 1,3% ВВП, сообщила официальный представитель Всекитайского собрания народных представителей Фу Ин.

"Каждый год мы составляем военный бюджет с учетом экономического развития Китая и наших потребностей. В этом году военный бюджет вырастет примерно на 7% и составит 1,3% от ВВП", - сказала Фу Ин на пресс-конференции перед ежегодной сессией высшего законодательного органа страны, которая откроется в воскресенье, передает Русская служба Би-би-си.

По ее словам, на решение об увеличении бюджета повлияли вопросы обеспечения государственной безопасности, а не угроза или противостояние другим странам. "Дальнейшее развитие военного строительства Китая - это потребность обеспечения безопасности нашей страны и суверенитета", - сказала она.

Военный бюджет Китая занимает второе место в мире после США. В сентябре 2015 года председатель КНР Си Цзиньпин объявил, что Китай до конца 2017 года сократит численность своих вооруженных сил на 300 тысяч человек. Несмотря на это, китайская армия остается крупнейшей в мире - ее численность составляет 2 миллиона человек.

В 2016 году военные расходы Китая выросли на 7,6%, составив 146 миллиардов долларов. В 2015 на оборонку было выделено 135 миллиардов долларов.

Заявление прозвучало буквально через несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп сообщил о намерении увеличить американские расходы на оборонку на 10%.