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В Эстонии заметно подорожали молоко, мясо и рыба ({{commentsTotal}})

Продукты питания продолжают дорожать. Автор: Postimees/Scanpix
Эстония
Эстония

Основные продукты питания в последние месяцы сильно подорожали – сегодня цены на мясо, рыбу и молоко значительно выше по сравнению с прошлым годом.

Директор по закупкам компании Coop, которой принадлежат магазины Maksimarket, Konsum и A&O, Оливер Рист сказал ERR, что в последнее время значительно выросли цены на свинину и говядину. При этом, цены на свинину достигли достаточно высокого уровня по сравнению со средним, сложившемся на протяжении многих лет, а цены на говядину явно отличаются от цен прошлого года.

"Мы являемся участниками общего рынка, и в Эстонию продукты импортируются со всей Европы. На рост цен на мясо мог повлиять тот факт, что развивающиеся страны стали потреблять намного больше, чем раньше", - пояснил Рист.

Особенно сильно подорожала красная рыба. "Сегодня цена филе красной рыбы во время кампании составляет 15,99 евро за килограмм, год назад она была 8,99 евро", - сказала директор по закупкам сети Selver Катрин Рийсалу.

Разброс цен на красную рыбу небольшой, поскольку на рынке мало поставщиков. "На одной из разводящих рыб фирм в Чили из-за болезни были уничтожены все рыбы. В целом, мировой рынок контролируют норвежские компании и их цены на красную рыбу также выросли", - сказал Рист.

Молочный кризис позади

Наряду с ростом цен на мясо и рыбу, повысились цены на молоко и молочные продукты. По сравнению с сентябрем прошлого года, цена на сырое молоко выросла более чем наполовину.

До этого цена на молоко оставалась на низком уровне из-за ограничений России, что привело к появлению в Эстонии и других странах избыточного предложения. К настоящему времени, многие эстонские производители молока прекратили свою деятельность, другие же производители нашли новые рынки сбыта, также выросли цены на мировом рынке.

Для производителей молочной продукции это означает завершение кризиса, а для магазинов — рост цен. Помимо цен на молоко, выросли цены также на сыр, йогурт, мороженое и другие молочные продукты.

По словам Рийсалу, цены молоко выросли в конце прошлого и в начале этого года. Молоко подорожало очень заметно - в период кризиса литровый пакет молока стоил 35 центов, сегодня - около 50 центов, и в феврале цены не росли. Рист также сказал, что цена на молоко в настоящее время достигла того уровня, при котором производители молока могут жить хорошо.

Рист также отметил, что выросли цены на сахар и сладости. "Начиная с марта прошлого года цена на сахар росла, и это повлило и на цены производителей сладостей".

Директора магазинов: подорожали многие продукты питания

Один из руководителей магазина крупной торговой сети сказал ERR, что цены в прошлом месяце выросли на 5-10% для многих групп продуктов. "Молочные продукты, кондитерские изделия, бакалейные продукты, макаронные изделия", - перечислил руководитель, который не захотел, чтобы его имя упоминалось в СМИ, поскольку в соответствии с правилами сети, с прессой общается только пресс-секретарь.

По его словам, значительно подорожали крепкие спиртные напитки и пиво. "К примеру, стоимость одной банки ранее была 89 центов, теперь цена той же банки - 1 евро и пять центов", - сказал руководитель магазина. Он добавил, что недавно встретил в торговом зале своего знакомого, который отказался от покупки бутылки вина, посчитав, что это будет слишком дорого. "После я услышал от него, что в другом магазине это вино было еще дороже".

При этом руководители по закупкам Selver и Coop отметили, что цены на кондитерские изделия и пиво не сильно выросли, хотя значительно выросли цены на крепкий алкоголь из-за роста акциза. Рийсалу также отметила, что если дорожают основные продукты питания, то потребителям кажется, что все товары становятся более дорогими.

По словам Риста, в настоящее время магазины не могут очень резко поднимать цены, потому что потребители очень внимательно следят за ценами и сравнивают их на веб-порталах. "Ценовое давление сейчас больше, чем когда-либо прежде. Мы скорее снижаем свой маргинал", - сказал он.

По данным Департамента статистики, цены на продукты питания подорожали в январе на 3,7%, и продукты питания наравне с топливом оказали наибольшее влияние на рост потребительских цен.

Редактор: Надежда Берсенёва



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