Фийон призвал своих сторонников сопротивляться и прийти на митинг в его поддержку

Кандидат в президенты Франции от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон записал видеообращение, в котором призвал своих сторонников "сопротивляться, сохраняя спокойствие" на фоне продолжающейся на него массированной атаки в СМИ. Запись политик выложил на своей странице в Twitter, пригласив также всех желающих прийти на большой митинг в его поддержку в Париже в ближайшее воскресенье.

"Я говорю вам со всей серьезностью: не поддавайтесь, не давайте никому лишить вас вашего голоса. Я прошу вас сопротивляться и, кроме того, я приглашаю вас идти вперед с решимостью свободных людей", - передает слова Фийона ТАСС.

Как подчеркнул Фийон, предстоящие президентские выборы для Франции будут судьбоносными для страны, поскольку вызовы следующего пятилетия колоссальны. "Мы должны подняться, чтобы вернуть себе наш национальный суверенитет, добиться всеобщей занятости, раскрепостить экономический рост, сократить наш неподъемный долг и победить исламский тоталитаризм. Нужно вновь зажечь пламя французской гордости и спасти Европу", - заявил политик.

Ни одна из предложенных его соперниками программ - от левых до "Национального фронта" - не позволит восстановить силу Франции, убежден Фийон. "Все это требует демократических дебатов, споров "проект против проекта". Сейчас на кону гораздо больше, чем моя особа. Франция гораздо больше меня, на кону ваши голоса, ваши надежды", - добавил он.

В завершение политик призвал всех неравнодушных прийти на большой уличный митинг в его поддержку, который пройдет в это воскресенье на площади напротив Эйфелевой башни в Париже. "Жду вас всех в воскресенье на площади Трокадеро со спокойной и уверенной силой тех, кто еще уважает наши демократические институты. Вы сделаете так, что ваш голос будет услышан", - заключил он.

Повестка в суд

В среду кандидат в президенты Франции от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон созвал срочную пресс- конференцию, на которой объявил журналистам, что ему поступила повестка, согласно которой он 15 марта должен явиться в суд с последующим предъявлением обвинений. Как подчеркнул Фийон, он не намерен игнорировать эту повестку, однако обвинения против него считает необоснованными. При этом Фийон заявил, что, несмотря ни на что, намерен продолжать предвыборную кампанию.

"Пенелопагейт"

Скандал вокруг возможного хищения Фийоном государственных средств путем создания фиктивных рабочих мест разразился после серии публикаций в газете Canard Enchaine в январе. По ее данным, супруга политика Пенелопа Фийон получила в период с 1998 по 2002 год из фондов, предназначенных для оплаты помощников парламентариев, не менее 600 тысяч евро.

Сам Франсуа Фийон утверждает, что его супруга выполняла работу помощника, однако многочисленные депутаты сообщили, что никогда не видели ее в Национальном собрании. Аналогичные обвинения выдвинуты СМИ и в отношении оплаты Фийоном работы на него его двоих детей.

Президентские выборы во Франции пройдут в два тура - 23 апреля и 7 мая. Крайний срок для выдвижения кандидатур - 17 марта.