На прошедшем в Таллинне съезде ОЛПЭ был взят курс на обновление партии

Сегодня в Таллинне, в Национальной библиотеке прошел съезд Объединенной левой партии Эстонии (ОЛПЭ), на котором был взят курс на обновление, а также избрано новое руководство партии.

На конгрессе был представлен отчёт правления о деятельности партии и намечены планы на будущее. В резолюции конгресса было отмечено, что Объединенная левая партия Эстонии берёт курс на обновление партии, выстраивает новые перспективы и подходы к формированию внутренней и внешней политики Эстонской Республики, говорится в пресс-сообщении ОЛПЭ.

Партия будет активно продвигать, распространять и воплощать лучшие идеи и наработки европейского левого движения, направленного на построение сбалансированного, социально ориентированного, свободного общества.

Было переизбрано правление и совет объединения. В новый состав правления вошли: Алиса Блинцова, Анатолий Егоров, Валев Кальд, Вячеслав Кривошей, Кирилл Кыпп, Вийви-Хэльбе Пелюховская, Виктория Полякофф, Тайво Рист, Мстислав Русаков, Дмитрий Сухорослов, Наталья Тесла.

Пост председателя правления сохранил за собой Валев Кальд. Мстислав Русаков был избран сопредседателем правления. На должность председателя совета партии был переизбран Владимир Дроздов.

Как ранее сообщал портал rus.err.ee со ссылкой на delfi, на месте присутствовали 53 делегата из заявленных 71.

В самом начале съезда член партии Владимир Илляшевич предложил провести съезд закрытым, однако делегаты большинством голосов проголосовали против.

В своем выступлении председатель ОЛПЭ Валев Кальд сообщил, что от имени партии президенту Эстонии Керсти Кальюлайд было направлено предложение о встрече, но до сих пор даже ответа не было, с сожалением сказал Кальд.

С докладом о финансовой составляющей партии выступил Анатолий Егоров. По его словам, сейчас на банковском счете партии 236 евро. Они поступили за счет членских взносов. "Раньше поступали пожертвования, когда партия была у власти [в Маарду]", сейчас — нет, — добавил Егоров.