В Таллинне проходит съезд Объединенной левой партии Эстонии

Сегодня в Таллинне, в Национальной библиотеке проходит съезд Объединенной левой партии Эстонии (ОЛПЭ), на котором будет принята генеральная линия, а также избраны новые руководители партии.

На месте присутствуют 53 делегата из заявленных 71, передает delfi.

В самом начале съезда член партии Владимир Илляшевич предложил провести съезд закрытым, однако делегаты большинством голосов проголосовали против.

В своем выступлении председатель ОЛПЭ Валев Кальд сообщил, что от имени партии президенту Эстонии Керсти Кальюлайд было направлено предложение о встрече, но до сих пор даже ответа не было, с сожалением сказал Кальд.

С докладом о финансовой составляющей партии выступил Анатолий Егоров. По его словам, сейчас на банковском счете партии 236 евро. Они поступили за счет членских взносов. "Раньше поступали пожертвования, когда партия была у власти [в Маарду]", сейчас — нет, — добавил Егоров.