Гонку преследования на этапе КМ по биатлону в Пхенчхане выиграла Лаура Дальмайер

На проходящем в Пхенчхане этапе Кубка мира по биатлону немецкая спортсменка Лаура Дальмайер выиграла гонку преследования. Ранее она также выиграла и спринтерскую дистанцию.

Победительница преодолела 10-километровую дистанцию за 27 минут 58,0 секунды, не допустив промахов. Второй стала финка Кайса Мякяряйнен (+1:12,6; 2 промаха), которая в спринте была четвертой. Третье место заняла француженка Анаис Бескон (+1:18,9; 1 промах), передает спортивный портал ERR

Эстонские биатлонистки в гонке преследования не участвовали.

Сегодня также состоится гонка преследования среди мужчин.

Этап Кубка мира в Пхенчхане продлится до 5 марта.