"Политрулет": непотопляемый Сависаар, вода "Евгений", прогулы Петровича и "зеленая" феминистка

Эдгар Сависаар занялся активной партийной жизнью в Ласнамяэ, на юге страны выпустили питьевую воду "Евгений" в пивных бутылках, топлес-феминистка усилила "зеленых", а Ханно Певкур вспоминал медвежонка Пуха - читайте полусерьезный обзор политической жизни Эстонии за неделю на портале rus.err.ee.

Внезапность недели: Эдгар Сависаар в правлении Ласнамяэского округа

В понедельник, 27 февраля, пресс-служба центристов подтвердила информацию, опубликованную в прошлом "Политрулете", что в Ласнамяэ свою кандидатуру выдвинет Эрки Сависаар - сын экс-лидера партии Эдгара Сависаара. Хороший политтехнологический ход. Фамилия Сависаара есть - значит и избиратели найдутся.

Однако в тот же день стало известно, что и отец не собирается оставаться в тени и отсиживаться на хуторе Хундисильма. Эдгар принял участие в заседании Ласнамяэского округа Центристской партии. Выступил с речью и выдвинул свою кандидатуру в правление округа. И был избран. Правда, без подавляющего преимущества.

Более того, по голосам Эдгар, получивший поддержку 95 человек, уступил Яанусу Рийбе (107) и Марии Юферевой (148). И все же у экс-лидера появилась еще одна партийная должность, помимо советника по истории. В своей речи Эдгар Сависаар отметил, что решение о том, будет ли он баллотироваться на муниципальных выборах 2017 года, будет принято в последнюю минуту.

Перед собранием ласнамяэских центристов ходили разговоры, что поста председателя округа может лишиться депутат Рийгикогу Ольга Иванова, которая неделей ранее подняла мятеж в партии в связи с неназначением Эдгара Сависаара первым номером в избирательном списке по Ласнамяэ. Сместить Иванову могла старейшина Ласнамяэ Мария Юферева, но в итоге все прошло без неожиданностей. Выборы прошли на безальтернативной основе. Иванова получила 160 голосов "за" и 33 "против".

Отметим, что Центристская партия уделяет большое внимание битве за Ласнамяэ. С речами, помимо Эдгара Сависаара, на собрании выступили также Юри Ратас, Яна Тоом, Михаил Кылварт, Михаил Корб - самые видные центристы на данный момент.

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Вода недели: "Евгений"

В середине февраля появилась информация, что производитель алкоголя Koch OÜ вскоре начнет выпускать водку под названием "Ossinovsky Vodka". На этой неделе министру здоровья и труда Евгению Осиновскому снова досталось от предпринимателей за его ужесточение алкогольной политики. Во вторник, 28 февраля, когда министр вручал награды активным борцам с чрезмерным употреблением алкоголя в каждом уезде Эстонии, предприятие Pühajõe Pruulikoda, зарегистрированное в Выруском уезде, сообщило о выпуске питьевой воды "Евгений" в пивных бутылках.

"Ты чувствуешь себя плохо на празднике, когда все вокруг пьют пиво? Чувствуешь себя неудобно в этом обществе с бутылкой воды, ведь обязательно появится кто-то, кому захочется побеспокоить тебя глупыми вопросами и предложить выпить пивка. Теперь есть решение. Вода в пивной бутылке. Она избавит тебя от социального давления, освободит от напряжения и поможет насладиться праздником. Ты больше не будешь чувствовать себя в кругу любителей пива белой вороной. Евгений поможет!" - говорится в рекламе на странице производителя в социальной сети Facebook.

А в пятницу, 3 марта, Эстонский союз производителей и импортеров алкогольной продукции инициировал социальную кампанию ответственного потребления алкоголя "Выпиваете – запивайте водой!". Кампания призывает людей между каждой потребленной порцией алкоголя выпивать стакан воды. Вот как раз бутылочка "Евгения" и пригодится.

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В тени главных событий: знаменитая феминистка усилила "зеленых"

Эстонская феминистка и художница Фидеэлия-Сигне Роотс в 2011 году провела акцию, пройдя 153 километра от Тарту до Карепа с обнаженной грудью, сообщало тогда издание "День за днем". Целью акции было донести до общественности, что женская грудь не обязательно должна быть сексуальным объектом. Полиция, которую вызвал старейшина волости Вяйке-Маарья в связи с необычным видом женщины, не смогла решить, как поступить в отношении нее.

"То, что человек становится звездой только благодаря сиськам, не говорит о человеке ничего. Однако это камень в огород общества, - размышляла Фидеэлия-Сигне, загорающая на пляже исключительно топлес, через год на своей странице в Facebook. - То, что массы абсолютно не интересует, чего ты добился в жизни, это интересный пример. Они не хотят идти на твой сайт и знакомиться с твоими произведениями, которые ты творила годами. Единственно, что котируется, это сиськи".

И вот, согласно данным Коммерческого регистра, 3 марта Роотс пополнила ряды партии "Зеленые Эстонии". "Политрулет" котирует не только сиськи, поэтому предлагает вам посмотреть прошлогодний сюжет телепередачи ETV+ "Рабарбар" про одетую художницу и феминистку.

Пресса недели: обновление СМИ-аппарата Таллиннской мэрии

С 1 марта к работе в качестве советника мэра столицы по прессе приступил Прийт Симсон, в задачу которого входит координация общения исполняющего обязанности мэра города Таави Ааса и вице-мэров со средствами массовой информации, передает "Раэпресс".

С 39-летним Симсоном, который последние девять лет работал редактором отдела мнений газеты Eesti Päevaleht, заключен срочный трудовой договор. Прийт Симсон - беспартийный, с 2008 по 2015 год состоял в браке с центристкой Кадри Симсон, которая сейчас является министром экономики и инфраструктуры.

Эту информацию городская пресс-служба "Раэпресс" прислала журналистам и на русском языке. А ведь с июня 2014 года русская служба "Раэпресс" была расформирована, сотрудники сокращены, а перевод эстонских новостей стал выходить под торговой маркой бесплатной газеты "Столицы". И вот с 1 марта от "Раэпресса" стали приходить пресс-сообщения на русском напрямую. Видимо, муниципальные выборы на носу.

"Политрулет" залез на сайт Таллинна и увидел, что и вправду в "Раэпрессе" снова появился человек, отвечающий за русские тексты - Мария Последова. А занимавшего долгое время должность руководителя медиа-проектов городской управы Льва Вайно сменила Бетина Бешкина (в девичестве - Ферман), которая начинала свой журналистский путь на русском портале ERR, а затем работала советником вице-мэра Михаила Кылварта. Лев Вайно теперь, согласно штатному расписанию, трудится референтом в бюро и.о. мэра Таави Ааса.

Прогульщик недели: Николай Петрович

Член правления сланцехимического концерна VKG Николай Петрович 1 марта снова лишился депутатского мандата в горсобрании Кохтла-Ярве из-за прогулов. Ранее депутатские полномочия Петровича приостанавливались из-за прогулов три раза.

Избирательная комиссия Кохтла-Ярве приняла такое решение, потому что Петрович три месяца подряд без уважительной причины не появлялся на заседаниях городского собрания. Замещающим его депутатом стал Яанек Пахка. "Много работы, - так объяснил порталу rus.err.ee свои прогулы депутат, который однако не собирается никому уступать свое место. - В ближайшее же время восстановлю свой мандат".

В сентябре прошлого года произошла подобная история, и тогда Пахка не успел принять участия ни в одном из заседаний горсобрания. И все же Петрович не собирается участвовать в намеченных на октябрь нынешнего года муниципальных выборах. В 2013 году беспартийный Петрович, баллотировавшийся по списку центристов, набрал 370 голосов (11-й результат в городе) и напрямую попал в городское собрание.

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Цитата недели:

"При подведении итогов первых ста дней работы нынешнего правительства можно обратиться к классике детской литературы и вспомнить медвежонка Винни-Пуха. Невольно создается впечатление, что правое правительство — это забравшийся в улей Винни-Пух, который знает, что весь мед съесть невозможно и что тебя могут даже ужалить, но пытается хапнуть максимальное его количество. Центристская партия, соцдемы и IRL сейчас ведут себя как тот самый Пух".

Председатель Партии реформ Ханно Певкур (03.03.2017, Eesti Päevaleht, перевод - Rus.Delfi)

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