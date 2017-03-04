В объективе "АК+": эстонский - с детсада, нелегальная свалка и интервью с Лео Гиновкером

Очередной выпуск новостной аналитической передачи "Актуальная камера+" выйдет в эфир в воскресенье, 5 марта.

В программе:

Эстонский - с младых ногтей. Об идее угубленного изучения эстонского языка в детском саду и подводных камнях в этой сфере расскажет наш нарвский корреспондент Сергей Рымар.

Нелегальная свалка. О несанкционированной свалке отходов в черте Таллинна и ее возможном влиянии на окружающую среду смотрите в репортаже Константина Свиридовского.

История народа в судьбе одного человека. С Лео Гиновкером накануне его 103-летия побеседовал Дмитрий Куликов.

Смотрите уже в это воскресенье в 20:00 на ETV+. Ведущая выпуска — Маргарита Мясникова.