СМИ: Трамп может отложить планы по достижению соглашения с РФ по борьбе с ИГ

Президент США Дональд Трамп может на какое-то время отложить планы по достижению соглашения с Россией по совместной борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщило агентство AP со ссылкой на дипломатические источники.