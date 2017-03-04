СМИ: Трамп может отложить планы по достижению соглашения с РФ по борьбе с ИГ ({{commentsTotal}})
Президент США Дональд Трамп может на какое-то время отложить планы по достижению соглашения с Россией по совместной борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщило агентство AP со ссылкой на дипломатические источники.
По сведениям АР, данное решение обусловлено возросшим давлением американской общественности в том, что касается предполагаемых связей президента с Москвой, передает ТАСС.
Также среди возможных факторов упоминается жесткая позиция в отношении РФ министра обороны США Джеймса Мэттиса и нового помощника Трампа по национальной безопасности Герберта Макмастера.
Редактор: Надежда Берсенёва