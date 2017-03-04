Ксения Балта выполнила квалификацию и попала в финал ЧЕ по легкой атлетике

На проходящем в Белграде чемпионате Европы по легкой атлетике в закрытых помещениях Ксения Балта в квалификационных соревнованиях по прыжкам в длину показала 6-й результат и прошла в финал.

В первой попытке Балта прыгнула на 6,48 м, но во второй попытке значительно улучшила свой результат, прыгнув на 6,67 м, что на 7 см превышает квалификационную норму, передает спортивный портал ERR.

Хорошую форму показала сербская прыгунья Ивана Шпанович, которая в первой попытке прыгнула на 7,03 м. Выступающая под нейтральным флагом россиянка Дарья Клишина прыгнула на 6,83 м и британка Лоррейн Уген — на 6,80 м. Еще одной финалисткой стала немка Александра Вестер, которая в последней попытке прыгнула на 6,48 м.

Финальные соревнования по прыжкам в длину среди женщин начнутся в воскресенье в 18:40.