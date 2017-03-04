Мартен Фуркад выиграл гонку преследования на этапе КМ в Пхенчхане

На проходящем в Пхенчхане этапе Кубка мира по биатлону гонку преследования выиграл француз Мартен Фуркад, который стартовал с третьего места.

Занявший второе место и стартовавший 23-м россиянин Антон Шипулин так же, как и Фуркад, стрелял без промахов, но проиграл французу 34,5 секунд. На третьем месте — австрийский спортсмен Юлиан Эберхард, который допустил 3 промаха и проиграл победителю 36,7 секунды.

В воскресенье в Пхенчхане пройдут эстафетные гонки среди женщин 4х6 км и мужчин — 4х7,5 км.