МИД Британии анонсировал визит Джонсона в Москву

Точная дата визита будет объявлена позднее. В посольстве Соединенного Королевства в Москве агентству Интерфакс сообщили, что речь идет о конце марта, передает Русская служба Би-би-си.

Джонсон обсудит вопросы двусторонних отношений, а также политику в отношении Украины и Сирии, где между Россией и Великобританией существуют острые разногласия.

"Премьер-министр и министр иностранных дел дали ясно понять, что наша политика по отношению к России определяется формулой "взаимодействовать, но остерегаться", - сказано в заявлении британского МИДа.

"Никакого возврата к нормальному ходу дел не произошло, и министр иностранных дел продолжит жестко отстаивать нашу позицию по тем вопросам, где имеются разногласия", - подчеркивает Форин-офис.

"Он едет не для перезагрузки отношений. В своих разговорах с Лавровым он дал ясно понять, что перезагрузка невозможна, до тех пор пока они [Россия] не изменит своего курса по таким вопросам, как, например, Украина", - заметил в беседе с корреспондентом Би-би-си источник в британском внешнеполитическом ведомстве.

"При личных встречах он скажет то же самое, что мы говорим о российских действиях публично и в парламенте. Это будет непростой визит, но это нужно сделать", - добавил источник.

Ранее на этой неделе комитет палаты общин по иностранным делам раскритиковал Форин-офис за то, что он недостаточно внимания уделяет развитию отношений с Россией, невзирая на все разногласия с ней.