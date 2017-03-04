ФОТО: в Saku Suurhall прошла генеральная репетиция финала Eesti Laul

Сегодня на сцене Saku Suurhall определится победитель конкурса Eesti Laul, который будет представлять Эстонию на "Евровидении 2017" в Киеве. Трансляция конкурса на портале rus.err.ee начнется в 19:30.

Днем прошла генеральная репетиция финала конкурса.

Прямую трансляцию на телеканале ETV+ будут комментировать Юлия Календа и Александр Хоботов, также ее можно будет посмотреть и на портале rus.err.ee.

Полуфиналы "Евровидения 2017" пройдут 9 и 11 мая в Киеве. Финал – 13 мая. Участник от Эстонии выступит 11 мая.