Департамент: ночью на дорогах Эстонии может быть гололедица

По сообщению Центра информации о шоссейных дорогах, к вечеру в субботу ожидается понижение температуры воздуха до нуля, что создает условия для гололедицы.

Дорожное покрытие на основных и крупных магистралях преимущественно влажное, сообщил BNS Департамент шоссейных дорог. Во второй половине дня температура воздуха удерживалась выше нуля, по регионам дожди, в то же время на отдельных участках трасс ночью может быть гололедица, и водителям следует это учитывать.

По прогнозу погоды, ожидается малооблачная и облачная с прояснениями погода, около полуночи небольшой снег, мокрый снег или дождь, в местами туман и гололедица. Температура воздуха 2-8 градусов мороза.