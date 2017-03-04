Норвежская лыжница Бьёрген выиграла 30 км на ЧМ, Маннима заняла 43-е место

Андрей Крашевский: Москва закрепляет за собой ведущую роль в сирийском урегулировании

Используя эффективную стратегию принуждения сирийской оппозиции к переговорам с Дамаском и опираясь на тщательно выстраиваемые отношения со всеми вовлеченными в сирийский конфликт странами Ближнего Востока, Россия претендует на роль посредника, арбитра и гаранта послевоенного устройства Сирии.