Норвежская лыжница Бьёрген выиграла 30 км на ЧМ, Маннима заняла 43-е место ({{commentsTotal}})
На проходящем в Лахти чемпионате мира по лыжным видам спорта в гонке 30 км свободным стилем с масс-старта первые четыре места заняли норвежские лыжницы.
Марит Бьёрген победила со временем 1 час 8 минут 36,8 секунды. Второе и третье места также заняли представительницы Норвегии Хейди Венг (+1,9 секунды) и Астрид Якобсен (+1,9) соответственно.
Выступавшая в этой гонке эстонская спортсменка Татьяна Маннима заняла 43-е место среди 47 участниц, завершивших дистанцию. В стартовом протоколе были зарегистрированы 52 участницы.
Редактор: Надежда Берсенёва