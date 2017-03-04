Освобожденный российский оппозиционер Дадин намерен снова участвовать в протестных акциях

Нечасто российская судебная система принимает решения об освобождении несправедливо осужденных. Самый громкий случай последнего времени - выход на свободу оппозиционного активиста Ильдара Дадина, который провел в тюрьмах более года по неправосудному приговору. Сегодня он встретился с теми, кто поддерживал его, когда он был в заключении, передает "Актуальная камера".

Ильдара Дадина встречали как героя. Первые его слова - слова благодарности тем, кто поддерживал его во время нахождения в тюрьме.

"Я бы мог сейчас не наслаждаться встречей с вами, если бы не вы. Я бы не наслаждался встречей со своей супругой Настей, если бы не вы. Поэтому… Я не знаю, как еще по-другому выразить, но это самое главное для меня", - сказал бывший политзаключенный Ильдар Дадин.

Испытания, выпавшие на долю Ильдара Дадина, стали возможны после того, как в 2014 году закон о митингах был изменен так, что за два и более нарушения порядка проведения митингов или пикетов наступала уже не административная, а уголовная ответственность.

На деле даже одиночный пикет может стать поводом для задержания - просто к пикетирующему подходят два провокатора и становятся рядом - этого хватает, чтобы полиция зафиксировала нарушение закона. Именно так случилось с Ильдаром Дадиным - в декабре 2015 года он был приговорен к трем годам лишения свободы за неоднократное нарушение закона о митингах.

Дадин был направлен в колонию в Карелии, где неоднократно подвергался пыткам. Только в конце прошлого года Верховный суд постановил, что закон следует изменить, а также прекратил уголовное дело против Ильдара Дадина и реабилитировал его. Неожиданное милосердие со стороны системы сам Дадин воспринял как победу гражданского общества, которое выступило в его защиту.

"Так называемый суд принял это решение, естественно, не из-за того, что он руководствовался принципом правосудия. А потому что где-то сверху наши бандиты, те, кто нами управляет, поняли, что им слишком неудобно так откровенно издеваться над человеком. Лишь за то, что он отстаивал конституционные права. Давят уже и из-за рубежа, и изнутри. И им приходится подчиняться. Я думаю так", - пояснил Дадин причины своего освобождения.

Сам Ильдар Дадин героем себя не считает и намерен продолжать оппозиционную деятельность.

"Я уверен, что я буду участвовать в протестных акциях. Конкретных идей пока нету. Но я уверен, что кремлевско-фашистский режим нам подкинет идеи и проблемы, по которым нужно выходить", - добавил Дадин.

Однако пока Ильдар Дадин намерен отдохнуть и, возможно, получить компенсацию за неправосудный приговор и проведенные в тюрьме год и два месяца.