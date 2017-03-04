В Сомали за два дня из-за засухи умерли более ста человек

За прошедшие два дня более 110 жителей Сомали скончались из-за засухи и ее последствий. Об этом сообщил премьер-министр страны Хасан Али Хайре, его слова передает Associated Press.

Премьер-министр Хасан Али Хайр призвал граждан страны и мировое сообщество незамедлительно предпринять меры экстренной помощи. Как отмечает агентство, заявление главы кабмина стало первой официальной оценкой смертности из-за разразившейся в стране засухи — страна страдает из-за эпидемии холеры и других заболеваний, вызванных этим бедствием. Многие, особенно женщины и дети, сильно подвержены заболеваниям из-за хронического голода, передает Лента.

По оценкам Международной организации по миграции, для помощи сотням тысяч наиболее уязвимых жителей страны нужно 24,6 миллиона долларов. В 2011 году при схожих обстоятельствах погибло более 250 тысяч человек.

Сомали — одна из стран, которым предназначен пакет помощи общей суммой более четырех миллиардов долларов, выделенный ООН. В список международной организации также входят Нигерия и Южный Судан. Деньги должны пойти на то, чтобы избежать массового голода.