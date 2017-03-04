В воскресенье ветрено, -3...+1

Ночью небольшая или переменная облачность. В начале ночи местами возможны осадки в виде снега, мокрого снега или дождя. Кое-где туман и гололед. Ветер северо-восточный от 4-х до 10-ти, утром на островах порывами до 15-ти метров в секунду. Температура воздуха от -2-х до -8-ми градусов.

Днем небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный от 5-ти до 11-ти, на островах порывами до 15-ти, вечером до 18-ти метров в секунду. Температура воздуха от -3-х до +1-го градуса.