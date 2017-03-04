Малайзия объявила посла КНДР персоной нон грата

Власти Малайзии объявили посла КНДР в Куала-Лумпуре Кан Чхоля персоной нон грата, в течение 48 часов он должен покинуть страну. Об этом в субботу, 4 марта, сообщает Reuters.

По данным агентства Associated Press, это связано со смертью гражданина КНДР в Малайзии, которым, предположительно, является Ким Чен Нам — единокровный брат северокорейского лидера Ким Чен Ына, передает Лента.

Ранее 4 марта гражданин КНДР Ли Чхон Чхоль, которого в Малайзии подозревали в причастности к смерти Ким Чен Нама, рассказал, что малайзийская полиция пыталась запугать его гибелью супруги и детей, если он не признает свою вину. В ночь на 4 марта 47-летний кореец вместе с супругой и двумя детьми был депортирован из Малайзии в Пекин.

Гражданин КНДР с паспортом на имя Ким Чхоля скончался 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура. Правоохранители обнаружили на его коже следы нервно-паралитического вещества VX, запрещенного международной конвенцией о химическом оружии. Южная Корея с самого начала утверждала, что погибшим был брат Ким Чен Ына, эту же позицию занимают США. Пхеньян этого не признает.