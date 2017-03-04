Чемпионат Эстонии по футболу стартовал с ряда сенсаций

В матче октрытия действующй чемпион - таллиннский "Инфонет" проиграл в Тарту "Таммеке" - 0:2, а в центральном поединке первого тура столичные "Флора" и "Левадия" сыграли между собой вничью, передает "Актуальная камера".

Начало нового футбольного сезона получилось многообещающим. Накануне чемпион проиграл матч открытия - "Инфонет" пропустил два гола в гостях от "Таммеки".

Сегодня силламяэский "Калев" в гостях уступил дебютанту из Вильянди - 0:1.

А вот центральный поединок между "Флорой" и "Левадией" прошел по классическому сценарию столичного дерби. Начало осталось за "Левадией", которая заметно усилила свою атаку. Уже на 17-й минуте фланговый проход Павла Марина завершился пасом в штрафную площадь, где Никита Андреев сделал хорошую скидку под удар. И капитан команды Римо Хунт открыл счет своим голам. Однако "Флора" еще в первом тайме смогла отыграться. Рауно Саппинен оказался на ударной позиции и в борьбе с двумя защитниками смог нанести точный удар и огорчить вратаря "Левадии" Сергея Лепметса.

Во втором тайме у "Левадии" было несколько выгодных моментов, но с ударами Никиты Андреева голкипер "Флоры" Майт Тоом справился. В итоге ничья 1:1 и оба фаворита чемпионата пока делят четвертые-пятые места.

В лидерах после первого тура идут "Нымме Калью", нарвский "Транс", тартуская "Таммека" и дебютант чемпионата - вильяндиский "Тулевик".