Эдгар Сависаар занялся активной партийной жизнью в Ласнамяэ, на юге страны выпустили питьевую воду "Евгений" в пивных бутылках, топлес-феминистка усилила "зеленых", а Ханно Певкур вспоминал медвежонка Пуха - читайте полусерьезный обзор политической жизни Эстонии за неделю.
Используя эффективную стратегию принуждения сирийской оппозиции к переговорам с Дамаском и опираясь на тщательно выстраиваемые отношения со всеми вовлеченными в сирийский конфликт странами Ближнего Востока, Россия претендует на роль посредника, арбитра и гаранта послевоенного устройства Сирии.
По сообщению Центра информации о шоссейных дорогах, к вечеру в субботу ожидается понижение температуры воздуха до нуля, что создает условия для гололедицы.
В Русском театре в ближайшую субботу состоится премьера спектакля по пьесе австрийской писательницы Бригитте Швайгер "Фюрер, прикажи!", написанной от лица австрийской еврейки, действие которой разворачивается в 40-е годы прошлого века.