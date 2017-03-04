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ООН: число жертв на Украине в январе - феврале удвоилось по сравнению с концом 2016 года ({{commentsTotal}})

На Украине работают десятки британских военных инструкторов. Автор: Фото: AFP/Scanpix
За рубежом
За рубежом

Подчеркивается, что в большинстве случаев люди погибали и получали ранения в результате обстрелов из артиллерии, танков и систем залпового огня.

Число погибших и раненных мирных жителей в результате конфликта на востоке Украины в первые два месяца 2017 года удвоилось по сравнению с ноябрем - декабрем прошлого года, составив 111 человек. Об этом сообщается в обнародованном в субботу отчете Управления по координации гуманитарных вопросов ООН (УКГВ), охватывающем период с 1 января по 28 февраля, передает ТАСС.

"С начала года УВКПЧ (Управление верховного комиссара ООН по правам человека) подтвердило 111 жертв среди мирных жителей (20 убитых и 91 раненый) по сравнению с 51 в ноябре - декабре 2016 года", - говорится в документе. В УКГВ подчеркиваются, что в большинстве случаев люди погибали и получали ранения в результате обстрелов из артиллерии, танков и систем залпового огня.

Согласно докладу, в общей сложности с начала конфликта на востоке Украины в апреле 2014 года были убиты более 2000 мирных жителей и до 7000 получили ранения. "Это осторожные оценки УВКПЧ, основанные на доступной информации. Полагаем, что реальное число жертв выше", - указывают в ООН.

В докладе гуманитарного управления ООН приводится информация о повсеместных повреждениях домов и объектов критически важной инфраструктуры, в том числе электросетей, систем водоснабжения (с последствиями для отопления), а также школ и медицинских учреждений. Как отмечают в УКГВ, это усугубляет страдания и без того уязвимых людей, чьи ресурсы и стойкость истощились в результате продолжительного кризиса. 

Так, в течение февраля более 880 тысяч жителей Донбасса оставались без воды по меньшей мере на сутки. Согласно отчету УКГВ, на данный момент 2,9 млн человек в регионе сталкиваются с перебоями в водоснабжении, при этом ремонтные работы на объектах затруднены из-за постоянной небезопасности.

В ООН отметили крайне неблагоприятные погодные условия на востоке Украины, а также выразили обеспокоенность огромными очередями на контрольно-пропускных пунктах. Как сообщили в УКГВ, в первые два месяца года по меньшей мере шесть мирных жителей погибли, пытаясь пересечь линию соприкосновения.

Редактор: Надежда Берсенёва



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