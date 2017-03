Член жюри Eesti Laul Юлия Балий дала свою максимальную оценку Лауре и Койту Тооме

Третье место (8 баллов) Юлия присудила песне "Spirit Animal" в исполнении Керли, второе (10 баллов) - "In or Out" в исполнении Элины Борн, которая по итогам общего голосования заняла последнее, 10-е место.

Максимальную оценку (12 баллов) от Юлии получила песня-победитель "Verona", которую представили Лаура и Койт Тооме.

Примечательно, что Лаура уже третий год подряд выступает в финале Eesti Laul. В прошлом году она была на волоске от победы, заняв второе место, но зато в этот раз удача ей наконец-то улыбнулась.