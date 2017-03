Монс Зелмерлев поднял на ноги Saku Suurhall, исполняя свой знаменитый хит

Популярному исполнителю, стоя, подпевал весь зал.

Спустившись в какой-то момент со сцены в так называемую "Green Room", Монс обошел собравшихся исполнителей, музыкантов и публику. Спеть вместе с ним в один микрофон несколько строк куплета посчастливилось Иво Линна.

Монс приехал в Эстонию в качестве члена жюри и почетного гостя конкурса Eesti Laul 2017, который состоялся 4 марта в Таллинне. Он первый из всех членов жюри объявил свои очки - 8 очков он присудил песне "This Love" в исполнении Расмуса Ряндвеэ, 10 - песне "Have You Now" в исполнении дуэта Карл-Кристьян & Whogaux feat. Maian. Максимальное количество очков (12) - он отдал "Spirit Animal", которую исполнила Керли.

"Эта песня была бы очень конкурентоспособна в формате "Евровидения", она была исполнена с отдачей и оформлена в прекрасный сценический номер", - прокомментировал он выступление Керли.

Монс Зелмерлев объявляет свои оценки: