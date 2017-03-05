В специально подготовленных к Eesti Laul клипах ее ведущие посмеиваются над эстонским обществом ({{commentsTotal}})
В финале музыкального конкурса Eesti Laul уже не первый год выступления артистов чередуются с короткими юмористическими роликами-зарисовками о жизни эстонского общества.
В этот раз ведущие программы Мярт Аванди и Отт Сепп решили, что вести финал песенного конкурса без перерывов на рекламу - слишком трудоемко, поэтому не плохо было бы вернуть (запрещенную законом, прим. ред.) рекламу обратно на каналы ETV.
Вот несколько видеоклипов, показанных в финале Eesti Laul 2017:
"Реклама на радио"
"Земной воздух"
"Ресторан для невыносимых"
"Универсальный рекламный инструмент"
"Партия приоритета"
"Сланец"
"Семейная водка"
"Охотничий туризм"
Редактор: Екатерина Таклая