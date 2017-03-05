В специально подготовленных к Eesti Laul клипах ее ведущие посмеиваются над эстонским обществом

В финале музыкального конкурса Eesti Laul уже не первый год выступления артистов чередуются с короткими юмористическими роликами-зарисовками о жизни эстонского общества.

В этот раз ведущие программы Мярт Аванди и Отт Сепп решили, что вести финал песенного конкурса без перерывов на рекламу - слишком трудоемко, поэтому не плохо было бы вернуть (запрещенную законом, прим. ред.) рекламу обратно на каналы ETV.

Вот несколько видеоклипов, показанных в финале Eesti Laul 2017:

"Реклама на радио"

"Земной воздух"

"Ресторан для невыносимых"

"Универсальный рекламный инструмент"

"Партия приоритета"

"Сланец"

"Семейная водка"

"Охотничий туризм"