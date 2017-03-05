При пожаре в Харьюмаа погиб пожилой мужчина

При тушении пожара в деревне Раэ (Харьюмаа), вспыхнувшего в ночь на воскресенье, спасатели обнаружили тело погибшего мужчины.

Сообщение о пожаре поступило в Центр тревоги за 52 минут до полуночи, сообщили BNS из МВД.

Прибывшие на место спасатели обнаружили, что огнем охвачена хозяйственная постройка. В ходе тушения спасатели обнаружили тело пожилого мужчины.

К 3:33 пожар был спасателями ликвидирован.

Всего спасателям за сутки поступило 53 вызовов, в том числе 19 из-за пожаров. В одном случае спасателей также вызывали для ликвидации последствий ДТП.