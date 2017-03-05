Боевая группа батальона НАТО начинает свой путь в Эстонию

В течение следующих шести недель боевая группа батальона НАТО переместится в Эстонию. Личный состав группы будет прибывать в Эстонию самолетами через авиабазу Эмари, а техника - по суше или по морю через порт Палдиски.

"Эстония готова к приему союзников - сообщил в воскресенье министр обороны Эстонии Маргус Цахкна. - Уже в мае боевая батальонная группа союзников в составе Первой пехотной бригады Сил обороны Эстонии примет участие в крупных учениях Сил обороны "Весенний шторм" (Kevadtorm).

Цахкна посетил на минувшей неделе руководство боевой группы батальона НАТО в штабе Сил обороны и получил подробный отчет о прибытии союзников от начальника контингента полковника Джайлса Харриса. По словам Цахкна, прибывающие войска союзников обеспечат мир и стабильность на территориях стран-членов НАТО.

В июне прошлого года в Варшаве лидеры 28 стран НАТО приняли решение размещении войск союзников в Латвии, Литве, Эстонии и Польше в связи с ситуацией безопасности. В Эстонии международный батальон возглавит Великобритания, в его составе будут также части из Франции и Дании.

В составе боевой группы будет всего около 1200 военнослужащих.

Великобритания доставит в Эстонию 800 своих солдат, боевые машины пехоты Warrior, танки Challenger 2 и разведывательные дроны.

Батальон НАТО будет дислоцирован в Тапа, он будет взаимодействовать с Первой пехотной бригадой.