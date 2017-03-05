На следующей неделе истребители НАТО будут тренироваться в небе над Эстонией только два дня

На следующей неделе истребители ВВС Германии Eurofighter будут совершать тренировочные полеты на низкой высоте в воздушном пространстве Эстонии только во вторник и четверг.

Полеты будут проходить на высоте не менее 152 метров и, как обещают военные, вдали от населенных пунктов, сообщила в воскресенье, 5 марта, пресс-служба Сил обороны Эстонии.

Ранее в течение долгого времени истребители тренировались в небе над Эстонии во все рабочие дни недели, а на этой неделе тренировки проходили каждый день.

С конца августа истребители ВВС Германии охраняют небо над странами Балтии. Они базируются на авиабазе в Эмари.

По решению Североатлантического совета, воздушные силы стран НАТО в порядке ротации охраняют воздушное пространство Эстонии, Латвии и Литвы с 29 марта 2004 года, когда Балтийские страны вступили в НАТО. На саммите в Чикаго в 2012 году миссия была продлена на неопределенный срок.

Второй участвующий в миссии авиаотряд дислоцирован на авиабазе в Шяуляе.