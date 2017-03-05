Немецкие биатлонистки выиграли эстафету на этапе КМ в Пхенчхане

Женская сборная Германии стала победителем эстафетной гонки на этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в южнокорейском Пхенчхане. Команда Эстонии до финиша не добралась, отстав на круг еще на втором этапе.

Немецкие спортсменки (Надин Хорхлер, Марен Хаммершмидт, Дениз Херрман и Франциска Хильдебранд) преодолели дистанцию 4х6 км за 1 час 7 минут 35,6 секунды, использовав на восьми огневых рубежах семь дополнительных патронов и пробежав один штрафной круг, передает ТАСС.

Второе место заняла сборная Норвегии (отставание - 22,8 секунды; 1 круг + 11 патронов), третьими финишировали представительницы Чехии (+22,9; 1+9).

Украина стала седьмой, Казахстан - девятым, Белоруссия - десятой, а Россия - 12-й. Сборная Эстонии (Кадри Лехтла, Регина Оя, Кристель Вийгипуу, Грете Гайм) остала на круг еще на втором этапе и в итоге заняла 20-е место, опередив лишь команду Литвы.

Сборная Германии выиграла малый Хрустальный глобус в зачете женских эстафет, набрав 300 очков. Немки одержали победы во всех пяти эстафетных гонках сезона. Второе место в зачете заняла сборная Франции (248), третье - команда Украины (224). Россиянки стали девятыми (166).

Немецкие биатлонистки стали обладательницами трофея в десятый раз, что является рекордом.

Этап Кубка мира завершится в воскресенье мужской эстафетой.