Тимо Сойни не планирует снова баллотироваться на пост лидера "Истинных финнов"

Тимо Сойни не будет вступать в борьбу за кресло председателя партии "Истинные финны", которая сейчас входит в правительственную коалицию.

Нынешний председатель партии и министр иностранных дел Финляндии сообщил о решении в своем блоге, передает Русская служба YLE.

Партия выберет нового лидера в ходе партийного съезда в Ювяскюля в июне.

Сойни в своем блоге отметил, что решение было тяжелым, но правильным для всех. Сойни возглавляет "Истинных финнов" с 1997 года.

При этом Сойни сообщил, что хотел бы продолжить работу на посту министра иностранных дел Финляндии, который он занимает с 2015 года, до конца срока полномочий правительства.

Ранее Сойни также заявил, что не планирует выставлять свою кандидатуру от партии на президентских выборах 2018 года.