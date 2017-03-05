Тимо Сойни не планирует снова баллотироваться на пост лидера "Истинных финнов" ({{commentsTotal}})
Тимо Сойни не будет вступать в борьбу за кресло председателя партии "Истинные финны", которая сейчас входит в правительственную коалицию.
Нынешний председатель партии и министр иностранных дел Финляндии сообщил о решении в своем блоге, передает Русская служба YLE.
Партия выберет нового лидера в ходе партийного съезда в Ювяскюля в июне.
Сойни в своем блоге отметил, что решение было тяжелым, но правильным для всех. Сойни возглавляет "Истинных финнов" с 1997 года.
При этом Сойни сообщил, что хотел бы продолжить работу на посту министра иностранных дел Финляндии, который он занимает с 2015 года, до конца срока полномочий правительства.
Ранее Сойни также заявил, что не планирует выставлять свою кандидатуру от партии на президентских выборах 2018 года.
Редактор: Виктор Сольц