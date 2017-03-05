Столкновение велосипеда и автомобиля в Вырумаа: все участники ДТП были пьяны ({{commentsTotal}})
В субботу, 4 марта, в волости Сымерпалу Выруского уезда произошло столкновение велосипедиста с автомобилем Opel Omega. Все участники ДТП были в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавший велосипедист был отправлен в больницу.
ДТП произошло в 18:27 на десятом километре шоссе Выру - Куйгатси - Тырва, передает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Находившиеся в машине двое 34-летних мужчин и 47-летний велосипедист, который был отправлен в Южно-Эстонскую больницу, находились в состоянии алкогольного опьянения.
Личность водителя автомобиля выясняется.
Редактор: Виктор Сольц