Столкновение велосипеда и автомобиля в Вырумаа: все участники ДТП были пьяны

В субботу, 4 марта, в волости Сымерпалу Выруского уезда произошло столкновение велосипедиста с автомобилем Opel Omega. Все участники ДТП были в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавший велосипедист был отправлен в больницу.

ДТП произошло в 18:27 на десятом километре шоссе Выру - Куйгатси - Тырва, передает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Находившиеся в машине двое 34-летних мужчин и 47-летний велосипедист, который был отправлен в Южно-Эстонскую больницу, находились в состоянии алкогольного опьянения.

Личность водителя автомобиля выясняется.