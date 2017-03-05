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Обладателем Кубка Эстонии по футзалу стал "Аугур Энемат" ({{commentsTotal}})

"Аугур Энемат" стал обладателем Кубка Эстонии-2017. Автор: Эстонский футбольный союз
Спорт
Спорт

В финале Кубка Эстонии по футзалу, который прошел в Выру, таллиннский "Аугур Энемат" в дополнительное время одолел "Рыуге Саунамаа" со счетом 6:5.

Выступающий в высшей лиге "Аугур", который в чемпионате страны сошел с дистанции в полуфинале, забил два быстрых гола, однако команда второй лиги из Рыуге (Вырумаа) при поддержке 414 зрителей сумела переломить ход поединка и повела в счете 3:2. На перерыв команды ушли при ничейном результате, передает пресс-служба Эстонского футбольного союза.

На 25-й минуте "Рыуге Саунамаа" снова вышел вперед, но минуту спустя игрок "Аугура" Владислав Чурилкин снова восстановил равновесие. Основное время завершилось со счетом 4:4.

В овертайме сказался класс столичных футзалистов. Они усилиями Майта Антона и Чурилкина забили два гола. Хотя за 24 секунды до финальной сирены вырумаасцы один мяч отыграли, кубок достался более опытной команде.

 

Редактор: Виктор Сольц

аугур энематфутзалрыуге саунамаа


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