Французские биатлонисты выиграли эстафету на этапе КМ в Пхенчхане, Эстония на 18-м месте ({{commentsTotal}})
Мужская сборная Франции (Жан Гийом Беатрикс, Симон Фуркад, Симон Дестье, Мартен Фуркад) стала первой в эстафете на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в южнокорейском Пхенчхане. Команда Эстонии финишировала на 18-м месте.
Второе место заняли биатлонисты из Австрии, а замкнули тройку представители Норвегии.
Российская команда показала четвертый результат, который позволил сохранить первое место в общем зачете эстафеты и завоевать Малый хрустальный глобус. Россия впервые оказалась вне пьедестала почета в эстафете в этом сезоне.
Украина финишировала пятой, Казахстан - девятым, Латвия - 14-й, Белоруссия - 15-й, Литва - 21-й.
Эстония (Рене Захкна, Каури Кыйв, Мартин Реммельг, Калев Эрмитс) заняла 18-е место (один штрафной круг и 14 дополнительных патронов) среди 24 команд.
Редактор: Виктор Сольц