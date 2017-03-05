В музее Нигулисте открылась выставка медальонов ремесленников

На этой неделе в филиале Художественного музея - музее Нигулисте открылась выставка "Документы из серебра. Медальоны ремесленников XVII–ХIХ веков".

В коллекции серебра Художественного музея Эстонии находится самое крупное в Эстонии собрание исторических медальонов ремесленников – более 300. Большинство из них никогда не экспонировалось, отмечается на сайте Художественного музея.

Выставка знакомит с различными функциями медальонов и дает обзор их художественного развития на протяжении веков.

Медальоны ремесленников можно считать своеобразными документами из серебра, поскольку, помимо изображения соответсвующей ремесленной эмблемы, на медальоне гравировалось имя мастера, и год, когда он получал это звание.

Медальоны приносились в дар цеху и по другим торжественным случаям: например, после вступления в должность нового старейшины цеха, по случаю юбилея цеха, или по случаю другого важного исторического события. Медальоны мастеров, получивших это звание, были прикреплены к важнейшему представительскому предмету – заздравному кубку.

Медальоны мастеров прошлого, которые являлись частью многовековой истории цеха, хранились в цеховом ларце.

Помимо коллекции серебра Художественного музея Эстонии, на выставке представлена подборка экспонатов из Исторического музея Эстонии и Таллиннского Городского музея.

Выставка будет открыта до 10 сентября.