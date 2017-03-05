Эстонская мотогонщица Анастасия Коваленко: иду на риск, чтобы оставаться верной себе

Сильнейшая эстонская мотогонщица Анастасия Коваленко побывала в студии передачи "Утро с Ану" на телеканале ETV и рассказала, что хотя ее иммигрировавшие в Эстонию родители — русские, благодаря эстонскому детскому саду и учебе в эстонской школе, она свободно владеет двумя языками. Девушка отметила, что добилась всех высот в мотоспорте только своими силами, и несмотря на то, что родители периодически предлагают сменить деятельность на более женственную, ради несравнимых эмоций и адреналина она продолжает оставаться верна себе, занимаясь мотоспортом.

В советское время мать спортсменки переехала в Эстонию из Калининграда, а отец — из республики Беларусь. По инициативе матери ее отдали в эстонский детский сад.

"Я пример того, что самый надежный и самый правильный способ вырастить ребенка — отдать его в эстонский детский сад. Многие думают, что лишат этим ребенка детства, но я считаю, что таким образом мы наоборот обогащаем его — мы даем ребенку возможность собрать лучшие ценности от двух народов", - считает Коваленко.

"В то время было очень сложно отдать русского ребенка в эстонский садик. Руководство садика опасалось проблем, которые могут возникнуть из-за русского ребенка во время проверки. Но моя мать ходила к заведующей пять раз, после чего меня все-таки взяли, но с условием, что во время проверок меня будут забирать домой", - рассказала она.

По мнению Коваленко, на самом деле в обществе нет ощутимой раздробленности, и проблема дискриминации не стоит так остро, как это подают СМИ и политики.

"Насколько я помню, у меня никогда не было проблем с языком и не было никакой дискриминации, а моим лучшим другом был эстонский мальчик Мартин", - рассказала она.

В первый класс Коваленко пошла в русскую школу, но уже во втором перешла во Французский лицей.

"По какой-то причине в эстонском обществе я чувствовала себя лучше, чем в русском. Возможно, в эстонской среде я могла быть самой собой в большей степени, чем в русской", - отметила она.

Коваленко считает правильными слова президента Эстонии Керсти Кальюлайд, что эстонцем может называться каждый, кто признает эстонские обычаи, ценности и язык. И себя она считает эстонкой.

"То же я могу сказать и о других русских примерно моего возраста. Даже если они не смогли интегрироваться и реализовать себя в той же степени, что и я, своей родиной они считают Эстонию и в этом смысле считают себя эстонцами.

"То, что не все русские хорошо знают эстонский язык и зачастую уезжают за границу не означает, что они не любят Эстонию. Они скорее опасаются того, что не нужны здесь и не смогут реализоваться в полной мере. Они надеются, что где-то в другом месте их ждут больше", - высказалась она.

Спортсменку с детства тянуло на экстремальные виды спорта, но родители настаивали на женственных хобби.

Мотогонщица рассказала, что когда в 2012 году стала делать первые шаги в мотоспорте, то занималась самостоятельно, а во время своей первой тренировки за один круг упала три раза.

"В то время я совсем не знала нюансов управления мотоциклом. Я бесконечно падала, но видимо, у меня были к этому способности и со временем стало получаться, и вскоре меня заметили", - сказала она.

Коваленко отметила, что ее с детства тянуло на экстремальные виды, а самой боьшой мечтой было заниматься горнолыжным спортом. Кроме того ей хотелось заниматься футболом и хоккеем, но, как отметила спортсменка, родители считали, что она должна выбрать более женственное хобби, а главным приоритетом оставлять учебу.

"Я закончила музыкальную школу и девять лет занималась бальными танцами — все это мне далось с очень большим трудом. И хотя это было для меня очень сложно, но я справилась", - добавила она.

Спортсменка отметила, что только начав заниматься мотоспортом, она нашла себя.

"Несмотря на то, что я много падала, у меня всегда сохранялось желание пробовать снова и снова до тех пор, пока я не стала чемпионкой Эстонии", - поделилась мотогощица.

Коваленко сказала, что время от времени родители склоняют ее к тому, чтобы завершить карьеру.

"Иногда я думаю, может мне действительно не надо этим заниматься. Вдруг в следующем сезоне я так упаду, что больше не смогу встать. Но в то же время я понимаю, что тогда не смогу жить той жизнью, какой хочу. Я больше нигде не смогу получить тех эмоций, которые получаю на трассе. Поэтому я лучше буду идти на этот риск и чувствовать себя тем, кем хочу быть", - подчеркнула Коваленко.

Мотогонщица отметила, что многие думают, что за ее спиной стоит большая команда, занимающаяся различными организационными вопросами, но на самом деле она все делает сама.

"Отец не помогал мне в общении с командами и не покупал мотоциклы. Всех спонсоров и людей, которые меня поддержали, я нашла сама, сама выучилась и нашла себе тренеров", - подчеркнула спортсменка.

"В первую очередь я считаю своим главным достижением не награды, а то, что всего этого я добилась сама", - добавила мотогонщица.