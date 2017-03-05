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Эстонская мотогонщица Анастасия Коваленко: в большей степени я ощущаю себя эстонкой ({{commentsTotal}})

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Сильнейшая эстонская мотогонщица Анастасия Коваленко рассказала в передаче "Утро с Ану" (ETV), что хотя ее родители — русские, благодаря эстонскому детскому саду и учебе в эстонской школе, она свободно владеет двумя языками. Всех высот в мотоспорте она добилась сама. Несмотря на предложения родителей сменить деятельность на более женственную, ради несравнимых эмоций и адреналина она продолжает оставаться верна себе, занимаясь мотоспортом.

В советское время мать спортсменки переехала в Эстонию из Калининграда, а отец — из Белоруссии. По инициативе матери Анастасию отдали в эстонский детский сад.

"Я пример того, что самый надежный и самый правильный способ вырастить ребенка — отдать его в эстонский детский сад. Многие думают, что лишат этим ребенка детства, но я считаю, что таким образом мы наоборот обогащаем его — мы даем ребенку возможность собрать лучшие ценности от двух народов", - считает Коваленко.

"В то время было очень сложно отдать русского ребенка в эстонский садик. Руководство садика опасалось проблем, которые могут возникнуть из-за русского ребенка во время проверки. Но моя мать ходила к заведующей пять раз, после чего меня все-таки взяли, но с условием, что во время проверок меня будут забирать домой", - рассказала она, отметив, что знакомые раскритиковали такое решение матери и она даже обращалась за консультацией к психологу.

В семье Анастасии шестеро детей, младшему - три месяца.

По мнению Коваленко, на самом деле в обществе нет ощутимой раздробленности, и проблема дискриминации не стоит так остро, как это подают СМИ и политики.

"Насколько я помню, у меня никогда не было проблем с языком и не было никакой дискриминации, а моим лучшим другом был эстонский мальчик Мартин", - рассказала она.

В первый класс Коваленко пошла в русскую школу, но уже во втором перешла во Французский лицей - в то время в этот лицей можно было поступить только со второго класса.

"По какой-то причине в эстонской среде я почувствовала себя лучше, чем в русской. Мама всегда говорила, что эстонцы - более сдержанные, культурные, честные и душевные. Возможно, в эстонской среде я могла быть самой собой в большей степени, чем в русской. И когда сейчас меня спрашивают, кем я себя в большей степени ощущаю - эстонкой или русской - то, учитывая, что я сейчас чуть старше восстановленной Эстонской республики, то признаюсь, что больше ощущаю себя эстонкой", - отметила она.

Коваленко считает правильными слова президента Эстонии Керсти Кальюлайд, что эстонцем может называться каждый, кто признает эстонские обычаи, ценности и язык.

"Я думаю, что могу говорить и за других русских примерно моего возраста. Даже если они не смогли интегрироваться и реализовать себя в той же степени, что и я, своей родиной они считают Эстонию и в этом смысле считают себя эстонцами.

"То, что не все русские хорошо знают эстонский язык и зачастую уезжают за границу, не означает, что они не любят Эстонию. Они скорее опасаются того, что не нужны здесь и не смогут реализоваться в полной мере. Они надеются, что где-то в другом месте их ждут больше и, например, в Англии они найдут себе лучшее применение", - высказалась она.

В пример она привела своего младшего брата, который закончил русскую школу, и, недостаточно зная эстонкий язык, сначала решил продолжить учебу в Англии, а затем вернулся в Таллинн, в ТТУ.

Родители настаивали на женских хобби

Мотогонщица рассказала, что когда в 2012 году стала делать первые шаги в мотоспорте, то занималась самостоятельно, а во время своей первой тренировки за один круг упала три раза.

"В то время я совсем не знала нюансов управления мотоциклом. Я бесконечно падала, но видимо, у меня были к этому способности и со временем стало получаться, и вскоре меня заметили", - сказала она.

Коваленко отметила, что ее с детства тянуло на экстремальные виды, а самой большой мечтой было заниматься горнолыжным спортом. Кроме того ей хотелось заниматься футболом и хоккеем, но, как отметила Анастасия, родители считали, что она должна выбрать более женственное хобби, а главным приоритетом ставить учебу.

"Я закончила музыкальную школу и девять лет занималась бальными танцами — все это мне далось с очень большим трудом. И хотя это было для меня очень сложно, но я справилась", - добавила она.

Анастасия имеет степень магистра юриспруденции и сейчас учится для получения еще одной магистерской степени.

Спортсменка отметила, что только начав заниматься мотоспортом, она нашла себя.

"Несмотря на то, что я много падала, у меня всегда сохранялось желание пробовать снова и снова до тех пор, пока я не стала чемпионкой Эстонии", - поделилась мотогонщица.

Коваленко сказала, что время от времени родители склоняют ее к тому, чтобы завершить карьеру.

"Иногда я думаю, может мне действительно не надо этим заниматься. Вдруг в следующем сезоне я так упаду, что больше не смогу встать. Но в то же время я понимаю, что тогда не смогу жить той жизнью, какой хочу. Я больше нигде не смогу получить тех эмоций, которые получаю на трассе. Поэтому я лучше буду идти на этот риск и чувствовать себя тем, кем хочу быть", - подчеркнула Анастасия.

Мотогонщица отметила, что многие думают, что за ее спиной стоит большая команда, занимающаяся различными организационными вопросами, но на самом деле она все делает сама.

"Отец не помогал мне в общении с командами и не покупал мотоциклы. Всех спонсоров и людей, которые меня поддержали, я нашла сама, сама выучилась и нашла себе тренеров", - подчеркнула спортсменка.

"В первую очередь я считаю своим главным достижением не награды, а то, что всего этого я добилась сама", - добавила мотогонщица.

Редактор: Дина Малова



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Сильнейшая эстонская мотогонщица Анастасия Коваленко рассказала в передаче "Утро с Ану" на телеканале ETV, что хотя ее иммигрировавшие в Эстонию родители — русские, благодаря эстонскому детскому саду и учебе в эстонской школе, она свободно владеет двумя языками. Всех высот в мотоспорте она добилась сама. Несмотря на предложения родителей сменить деятельность на более женственную, ради несравнимых эмоций и адреналина она продолжает оставаться верна себе, занимаясь мотоспортом.

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