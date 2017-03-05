В воскресенье и понедельник Finnair отменяет 18 рейсов из-за забастовки сотрудников аэропорта

Финская авиакомпания Finnair отменяет в воскресенье и понедельник 18 рейсов из-за запланированной на утро 6 марта забастовки сотрудников наземных служб финских аэропортов.

Забастовка пройдет с 03:00 до 09:00 часов. В основном отменяются внутренние рейсы. Также будет отменен рейс в шведский Гетеборг и обратно, передает Русская служба YLE.

Как сообщает Finnair, в воскресенье будет отменено пять рейсов, а в понедельник – 13.

Finnair также советует всем пассажирам по возможности брать с собой только ручную кладь, поскольку в понедельник ожидаются проблемы с обработкой багажа. Кроме того, на некоторых рейсах компании не будут раздавать еду.

Авиаперевозчик не участвует в трудовом споре между профсоюзом работников авиации IAU и организацией работодателей Palta. Однако в аэропорту проходят забастовки солидарности, которые отражаются и на деятельности национального авиаперевозчика. Спор главным образом касается условий труда сотрудников наземной службы компании Airpro.

Работники наземных служб финских аэропортов уже бастовали в пятницу. Если в самое ближайшее время конфликт не будет устранен, новые забастовки возможны также 10 и 14 марта.