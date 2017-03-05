СМИ Эстонии в феврале чаще других министров упоминали Ратаса, Осиновского и Цахкна

Средства массовой информации Эстонии в феврале этого года чаще других министров упоминали премьер-министр Юри Ратаса, министра здоровья и труда Евгения Осиновского и министра обороны Маргуса Цахкна.

По данным мониторинга СМИ и анализа Station.ee, премьер-министра и председателя Центристской партии (ЦП) Юри Ратаса пресса в феврале упоминала 1346 раз, министра здоровья и труда и председателя Социал-демократической партии (СДП) Евгения Осиновского - 733 раза, а министра обороны и председателя Союза Отечества и Res Publica (IRL) Маргуса Цахкна - 640 раз.

Министра образования и науки Maйлис Репс (ЦП) СМИ в феврале этого года упоминали 548 раз, министра внутренних дел Андреса Анвельта (СДП) - 510, министра государственного управления Михаила Корба (ЦП) - 490, а министра экономики и коммуникаций Кадри Симсон (ЦП) - 469 раз.

Министра юстиции Урмаса Рейнасалу (IRL) СМИ в феврале этого года упоминали 387 раз, министра финансов Свена Сестера (IRL) - 366, министра иностранных дел Свена Миксера (СДП) - 358, министра сельской жизни Taрмo Taмма (ЦП) - 293, министра культуры Индрека Саара (СДП) - 285, министра предпринимательства Урве Пало (СДП) - 282, министра социальной защиты Кайу Ива (IRL) - 246, а министра окружающей среды Maркo Померанца (IRL) - 175 раз.

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