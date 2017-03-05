Канадский лыжник Харви выиграл марафон на ЧМ в Лахти, Рехемаа занял 49-е место

Канадец Алекс Харви выиграл гонку на 50 км свободным стилем на чемпионате мира по лыжным видам спорта, который завершился в финском Лахти. Лучшим из эстонских лыжников оказался Айвар Рехемаа, финишировавший на 49-й позиции.

Харви преодолел дистанцию за 1 час 46 минут 28,9 секунды. Для канадца это второй чемпионский титул. Шесть лет назад он победил в парном спринте на ЧМ в Осло, передает ERR Sport.

Россиянин Сергей Устюгов уступил Харви лишь 0,6 секунды. Для Устюгова эта медаль стала пятой на нынешнем чемпионате мира. Ранее 24-летний спортсмен в Лахти стал чемпионом мира в командном спринте классическим стилем (вместе с Никитой Крюковым), победив также в скиатлоне (15 км классическим стилем + 15 км свободным стилем). Кроме того, в его активе серебряные медали в эстафете и личном спринте свободным стилем.

Третьим стал финн Матти Хейккинен (отставание - 1,4 секунды). Защищавший титул норвежец Петер Нортунг финишировал лишь восьмым, уступив Харви 12,3 секунды.

Лучшим среди эстонцев стал занявший 49-е место Айвар Рехемаа (остатавание - 8 минут и 47,5 секунды). Андреас Веэрпалу (+9.34,4) финишировал 51-м.