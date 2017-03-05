В Париже проходит массовый митинг в поддержку Франсуа Фийона

В Париже проходит митинг сторонников кандидата в президенты Франции от Республиканской партии Франсуа Фийона.

Фийон надеется, что многотысячный митинг продемонстрирует, что он по-прежнему популярен, а его кампания продолжается, хотя в ближайшем будущем против него может быть возбуждено уголовное дело, передает Русская служба "Би-би-си".

Избирательную кампанию кандидата от республиканцев существенно пошатнул финансовый скандал: Фийона подозревают в том, что он устроил на работу собственную жену и платил ей зарплату за услуги, которые она на самом деле не оказывала.

Сам Фийон и его жена отрицают эти обвинения. Согласно результатам опросов общественного мнения, 70% французов хотели бы, чтобы Фийон снял свою кандидатуру.

В понедельник лидеры партии проведут совещание, чтобы обсудить эту ситуацию.

Обозреватели считают, что единственной альтернативой Фийону, если тот решит снять свою кандидатуру или если его заставят это сделать, остается мэр Бордо Ален Жюппе.